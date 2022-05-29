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З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів

34-річний француз з відривом в два м'ячі виграв гонку
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
08:51
З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
Карім Бензема / Фото - Реал Мадрид

Сезон Ліги чемпіонів завершився. В фінальному матчі «Реал» переміг «Ліверпуль» (1:0).

Таким чином сформувався список кращих бомбардирів турніру. Нападник «вершкових» Карім Бензема не забивав у фіналі. Проте це не завадило 34-річному французу виграти гонку.

Топ- 5 бомбардирів Ліги чемпіонів-21/22

Раніше українець Андрій Лунін висловився про перемогу в Лізі чемпіонів.

Сергій Стаднюк
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Теги

Карім Бензема Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль

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