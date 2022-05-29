Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
З роками тільки кращий. Бензема став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів
34-річний француз з відривом в два м'ячі виграв гонку
08:51
Карім Бензема / Фото - Реал Мадрид
Сезон Ліги чемпіонів завершився. В фінальному матчі «Реал» переміг «Ліверпуль» (1:0).
Таким чином сформувався список кращих бомбардирів турніру. Нападник «вершкових» Карім Бензема не забивав у фіналі. Проте це не завадило 34-річному французу виграти гонку.
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Раніше українець Андрій Лунін висловився про перемогу в Лізі чемпіонів.
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