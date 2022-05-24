Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати

Але про все розповів відомий український блогер

Ілля Забарний / Фото: Динамо Київ

Центральний захисник київського «Динамо» і збірної України Ілля Забарний купив дрон для Збройних сил. Про це в Instagram повідомив блогер Дмитро Поворознюк.

За словами блогера, футболіст не хотів, щоб його допомогу надавала розголосу.

«Він не хотів говорити про це публічно, але я вважаю, що такі вчинки є прикладом для інших і їх потрібно показувати. Ілля написав сам. Одне речення:

– чим я можу допомогти?

– треба дрон пацанам під Херсон. Збираю кошти. Треба 50к гривень.

Через 1 хвилину вся сума була в мене на рахунку».

Нагадаємо, масштабніше допомагає ВСУ з Іспанії Роман Зозуля, Який купує військовим броньовики.