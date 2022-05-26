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Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»

Карвахаль занадто впевнений у своїй команді
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
22:15
Захисник «Реала»: «Сподіваємося, що другий програш у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем»

Захисник «Реала» Дані Карвахаль висловився про прийдешнє матчі з «Ліверпулем» в фіналі Ліги чемпіонів. його цитує Daily Mail.

«Я не знаю, чи налаштований« Ліверпуль »на помста. Це правда, що, коли програєш Лігу чемпіонів, то завжди хочеться отримати другий шанс проти тієї ж команди. Сподіваємося, що другий програш «Реалу» у фіналі ЛЧ не буде для Салаха тягарем ».

Нагадаємо, в 2018-му році в фіналі Ліги чемпіонів «Реал» здолав «Ліверпуль» (3: 1) в Києві, а лідер мерсісайдцев Мохаммед Салах травмувався ще в першому таймі.

Новий фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться 28-го травня.

Петро Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Ліверпуль Дані Карвахаль Мохамед Салах

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