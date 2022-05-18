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Захисник «Шахтаря» повернувся до Бразилії

Марлон відвідав базу «Флуміненсе»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:59
Захисник «Шахтаря» повернувся до Бразилії

Захисник «Шахтаря» Марлон повернувся до Бразилії і відвідав тренувальну базу рідного «Флуміненсе».

Відзначимо, що Марлон виявився єдиним бразильцем, який не покинув «Шахтар» після війни.

Нагадаємо, в достроково завершеному сезоні УПЛ «Шахтар» став чемпіоном, але золоті медалі не отримував.

Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк Марлон

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