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Захисник «Шахтаря» повернувся до Бразилії
Марлон відвідав базу «Флуміненсе»
Захисник «Шахтаря» Марлон повернувся до Бразилії і відвідав тренувальну базу рідного «Флуміненсе».
O zagueiro Marlon Santos visitou o CTVL em Xerém! Sempre um prazer te ver, Guerreiro! pic.twitter.com/BgvImhzxZK- Fluminense F.C. (@ FluminenseFC) May 17, 2022
Відзначимо, що Марлон виявився єдиним бразильцем, який не покинув «Шахтар» після війни.
Нагадаємо, в достроково завершеному сезоні УПЛ «Шахтар» став чемпіоном, але золоті медалі не отримував.
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