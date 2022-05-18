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Захисник збірної України не потрапив в заявку на матч з «Рієкою»

Попов отримав невелику травму
Футбол Збірна України
17:35
Захисник збірної України не потрапив в заявку на матч з «Рієкою»

Сьогодні збірна України проведе контрольний матч проти «Рієки», вже відома заявка команди. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Юхим Конопля, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбік, 8. Олександр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Беседін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Тарас Качараба, 17. Михайло Мудрік, 18. Данило Сікан, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Відзначимо, що в заявку не потрапив захисник Денис Попов, Так як він травмувався у вчорашньому матчі з «Емполі» (3: 1).

Матч з «Рієкою» почнеться о 19:00 за київським часом.

Петро Приходько
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Денис Попов Рієка

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