Караваєв: «Єдиний можливий з Шотландією, що має бути – перемога»
Захисник збірної України розповів, що відбувається з його родичами в окупованому Херсоні
Караваєв постійно переписується з рідними
22:25
Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про своїх родичів в окупованому Херсоні. Його цитує британське видання Time.
«Ми весь час листуємося. Я знаю, що у них хоча б є їжа і вода. Я намагався послати їм ліки, але ми почули, що російські конфіскують все, що має якусь цінність. Вони у моря і кожен день чують обстріли в бік Одеси і Миколаєва ».
Раніше Караваєв заявив, що футболістам не варто воювати за Україну.
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