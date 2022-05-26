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Захисник збірної України розповів, що відбувається з його родичами в окупованому Херсоні

Караваєв постійно переписується з рідними
Футбол Збірна України
22:25
Захисник збірної України розповів, що відбувається з його родичами в окупованому Херсоні

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про своїх родичів в окупованому Херсоні. Його цитує британське видання Time.

«Ми весь час листуємося. Я знаю, що у них хоча б є їжа і вода. Я намагався послати їм ліки, але ми почули, що російські конфіскують все, що має якусь цінність. Вони у моря і кожен день чують обстріли в бік Одеси і Миколаєва ».

Раніше Караваєв заявив, що футболістам не варто воювати за Україну.

Петро Приходько
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