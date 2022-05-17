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Збірна України переграла «Емполі» в благодійному матчі

Команда Петракова забила супернику тричі
Футбол Збірна України
17 травня 23:47
Збірна України переграла «Емполі» в благодійному матчі

Збірна України в благодійному матчі переграла «Емполі».

У першому таймі рахунок відкрив Роман Яремчук, Але до кінця першої 45-хвилинки господарі зрівняли рахунок.

У другій половині зустрічі забили Олександр Караваєв і Олександр Пихаленок. Це другий гол у двох матчах останнього за національну команду.

Відзначимо, що травму в цьому матчі отримав захисник збірної України Денис Попов.

благодійний матч

«Емполі» - збірна України 1: 3

голи: Ла Мантія, 45 - Яремчук, 26, Караваєв, 46, Пихаленок, 53

Раніше стало відомо, що два гравці збірної України точно не зіграють з Шотландією.

Петро Приходько
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