Збірна України проведе спаринг перед матчем проти Шотландії. Однак суперника хотілося б іншого

Це буде повноцінний двосторонній поєдинок

Збірна України готується до матчу проти Шотландії в плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

На жаль, команда Олександра Петракова залишилася без спарингів після приїзду в розташування збірної всіх гравців.

Тому тренерський штаб прийняв рішення 26 травня провести повноцінну двосторонню зустріч між гравцями національної команди.

Віталій Миколенко, що повернувся до повноцінних тренувань, назвав це останнім спарингом перед матчем 1 червня:

«Це як тренування з підвищеною відповідальністю. Звісно, будемо готуватися як до гри, тому що це, можна сказати, останній спаринг, міні-спаринг перед матчем з Шотландією. Буде бій між двома командами».

Варто відзначити, що окрім Миколенка в загальну групу також повернувся Михайло Мудрик. В свою чергу Денис Попов та Микола Шапаренко тренувалися індивідуально.



