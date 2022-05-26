Збірна України провела останній матч перед Шотландією

Головна зустріч року для «синьо-жовтих» відбудеться 1-го червня

Збірна України провела останній поєдинок перед матчем з Шотландією в відборі на ЧС-2022, повідомляє прес-служба УАФ.

Це була двобічка. Однією командою керував Олександр Петраков і Олександр Шовковскій, А другий - тренер-аналітик Авраам Кампомар. Зустріч тривала повноцінні 90 хвилин, завершилася бойової нічиєї - 1: 1.

Тепер у гравців збірної України будуть лише загальні тренування перед матчем з Шотландією. Гра відбудеться 1 -го червня.

Нагадаємо, фанати збірної Шотландії мають намір виконати гімн України перед матчем з «синьо-жовтими».