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Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться

Однак за підсумком тренувальної гри свій коментар дасть Олександр Петраков
Футбол Збірна України
12:00
Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться

Збірна України після приїзду гравців з з-за кордонних клубів залишилася без спарингів. Однак сьогодні, 26 травня команда Олександра Петракова має провести двосторонній матч.

Прес-служба УАФ попередила, що не повідомлятиме про рахунок, перебіг подій, авторів забитих м’ячів та статистику гри.

Єдине, за підсумком матчу свій коментар дасть головний тренер команди.

Це все – підготовка до зустрічі з Шотландією в плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Віталій Миколенко самоіронічно описав стиль гри суперників нашої збірної.

Сергій Лук'яненко
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