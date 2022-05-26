Миколенко дав ідеальний коментар про стиль гри збірної Шотландії. Самоіронія на рівні
Збірна України замість спарингу проведе двосторонній матч. Результат, автори голів, склади не оголошуватимуться
Однак за підсумком тренувальної гри свій коментар дасть Олександр Петраков
12:00
Збірна України після приїзду гравців з з-за кордонних клубів залишилася без спарингів. Однак сьогодні, 26 травня команда Олександра Петракова має провести двосторонній матч.
Прес-служба УАФ попередила, що не повідомлятиме про рахунок, перебіг подій, авторів забитих м’ячів та статистику гри.
Єдине, за підсумком матчу свій коментар дасть головний тренер команди.
Це все – підготовка до зустрічі з Шотландією в плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Віталій Миколенко самоіронічно описав стиль гри суперників нашої збірної.
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