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Жиру: «Пишаюся, що виграв чемпіонат Італії, як і Шевченко»

Український тренер навіть надіслав форварду «Мілана» голосове повідомлення
Футбол Серія А
08:44
Жиру: «Пишаюся, що виграв чемпіонат Італії, як і Шевченко»

Нападаючий «Мілана» Олів'є Жиру висловився про перемогу своєї команди в Серії А. його цитує Tuttomercato.

«Найважливішим було вірити, що ми зможемо це зробити. І ми це зробили. Я дуже пишаюся цією командою і тим командним духом, який ми продемонстрували в кінці сезону, ще при такій підтримці уболівальників.

Шевченко направив мені голосове повідомлення. Він дуже зрадів за мене, і це був відмінний подарунок. Я пишаюся тим, що виграв чемпіонат, як і він і багато інших гравців «Мілана».

Нагадаємо, це перше чемпіонство Італії для «Мілана» за 11 років.

Петро Приходько
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Теги

Олів'є Жиру Мілан Андрій Шевченко

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