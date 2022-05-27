Жиру: «Пишаюся, що виграв чемпіонат Італії, як і Шевченко»

Нападаючий «Мілана» Олів'є Жиру висловився про перемогу своєї команди в Серії А. його цитує Tuttomercato.

Шевченко направив мені голосове повідомлення. Він дуже зрадів за мене, і це був відмінний подарунок. Я пишаюся тим, що виграв чемпіонат, як і він і багато інших гравців «Мілана».