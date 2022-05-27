40-річний Ібрагімович готовий продовжити контракт з «Міланом»
Жиру: «Пишаюся, що виграв чемпіонат Італії, як і Шевченко»
Український тренер навіть надіслав форварду «Мілана» голосове повідомлення
Нападаючий «Мілана» Олів'є Жиру висловився про перемогу своєї команди в Серії А. його цитує Tuttomercato.
«Найважливішим було вірити, що ми зможемо це зробити. І ми це зробили. Я дуже пишаюся цією командою і тим командним духом, який ми продемонстрували в кінці сезону, ще при такій підтримці уболівальників.
Шевченко направив мені голосове повідомлення. Він дуже зрадів за мене, і це був відмінний подарунок. Я пишаюся тим, що виграв чемпіонат, як і він і багато інших гравців «Мілана».
Нагадаємо, це перше чемпіонство Італії для «Мілана» за 11 років.
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