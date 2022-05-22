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Зідана не буде серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ

Звучить дійсно несподівано
Футбол Ліга 1
13:35
Зідана не буде серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ

Колишній головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан не очолить ПСЖ. Про це повідомляє французьке видання Téléfoot.

За інформацією видання, скоро Парі Сент-Жермен звільнить Маурісіо Почеттіно. І серед кандидатів на посаду нового головного тренера немає Зідана. Це все, незважаючи на чутки про те, що прихід Зідана був одним з важелів переконання Кіліана Мбаппе залишитися в ПСЖ.

Також в ПСЖ зміниться спортивний директор. Замість Леонардо має прийти Луїш Кампуш, який раніше займав цю посаду в «Монако» і «Ліллі».

Стали відомі умови нового контракту Мбаппе.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Зінедін Зідан ПСЖ

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