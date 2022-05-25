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Зінченко: «Не можу довго радіти перемозі в АПЛ»

Українець переживає за своїх співвітчизників
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:18
Зінченко: «Не можу довго радіти перемозі в АПЛ»

Український латераль «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко висловився про приїзд до табору збірної України. його цитує прес-служба УАФ.

«Втомився з дороги? Ні. У збірну завжди їдеш з посмішкою і бойовим настроєм. Тому втомлюватися ми не маємо права. Що стосується виходу на заміну за «Манчестер Сіті», то кожен гравець, що знаходиться на лавці запасних, повинен бути готовий до цього. У нас і в клубі, і в збірній кожен професіонал. Всі ми повинні бути готові.

Цей титул для мене особливий, тому що в такий період, який ми зараз переживаємо, всі українці, мені дуже важко бути сконцентрованим протягом цих трьох місяців. Це приємний бонус, але в цей період я не можу довго радіти чомусь. У моїй голові наші українці - загиблі і ті, хто зараз в дуже непростих умовах.

Хочу запевнити всіх, що всі хлопці будуть віддавати все для перемоги не на 100 відсотків, а на 200. Тому вперед, до перемоги ».

Нагадаємо, збірна України зіграє з Шотландією 1 -го червня в боротьбі за вихід на ЧС-2022.

Петро Приходько
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Олександр Зінченко Манчестер Сіті

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