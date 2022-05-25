Зінченко: «Не можу довго радіти перемозі в АПЛ»

Український латераль «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко висловився про приїзд до табору збірної України. його цитує прес-служба УАФ.

Цей титул для мене особливий, тому що в такий період, який ми зараз переживаємо, всі українці, мені дуже важко бути сконцентрованим протягом цих трьох місяців. Це приємний бонус, але в цей період я не можу довго радіти чомусь. У моїй голові наші українці - загиблі і ті, хто зараз в дуже непростих умовах.

Хочу запевнити всіх, що всі хлопці будуть віддавати все для перемоги не на 100 відсотків, а на 200. Тому вперед, до перемоги ».