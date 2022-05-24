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Зінченко: «Не можу довго радіти титулу АПЛ через ситуацію в нашій країні»

Захисник «Манчестер Сіті» зазначив, що емоції були незабутніми, але швидкоплинними
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
24 травня 23:54
Зінченко: «Не можу довго радіти титулу АПЛ через ситуацію в нашій країні»
Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко розповів в ефірі «Сніданку з 1+1» про емоції після перемоги в АПЛ. Також гравець збірної України відзначив підтримку одноклубників у зв'язку з війною в його рідній країні.

Незабутні емоції, але я не можу довго радіти, тому що я живу з ситуацією, яка зараз в нашій країні. Такі моменти швидко пролітають.

Так, ми виграли титул АПЛ, який дуже важливий для клубу та мене, але я не можу довго радіти, тому що завжди думаю про наших людей, про українців, про Україну. Всією душею та серцем переживаю за них. Зараз вже всі клубні справи позаду, треба перемикатися на збірну та робити свою справу.

Одноклубники говорили мені залишатися сильним, що я сильний. Підтримку, яку я відчуваю протягом трьох місяців, я ніколи не забуду. Я дуже вдячний їм за неї.

Кожен англієць, і не тільки англійці, а багато людей з різних куточків світу, навіть школярі, підходять до мене в магазині та кажуть, що моляться за мою країну та її людей. Це дуже приємно.

При цьому Зінченко зазначив, що про війну в Україні починають говорити менше.

Сергій Стаднюк
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Олександр Зінченко Манчестер Сіті

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