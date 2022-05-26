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Зінченко: «Після чемпіонства в АПЛ я не міг довго радіти. Відразу ж починаєш думати про людей, що загинули»

Захисник «Манчестер Сіті» пояснив для чого взяв з собою прапор України
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07:53
Зінченко: «Після чемпіонства в АПЛ я не міг довго радіти. Відразу ж починаєш думати про людей, що загинули»

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко завоював зі своєю командою чемпіонство в Англії. Але зізнався, що радіти цьому трофею не виходило:

«Я б сказав, що це особливе чемпіонство для мене, в такий непростий час для нас усіх, українців. Було дуже непросто залишатися сфокусованим на футболі. Тому навіть після чемпіонства я не міг довго радіти. Тому що відразу починаєш думати про тих людей, котрі загинули, які зараз знаходяться в дуже важкому положенні, які голодують… Як тут можна радіти?

Але коли я взяв прапор України і накрив ним кубок АПЛ, то сподівався, що ті українці, які дивляться, можуть хоч на кілька секунд усміхнутися. Вийшло у мене чи не вийшло – не можу сказати».

Раніше Зінченко заявив, що матч проти Шотландії стане для нього матчем життя.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Зінченко Манчестер Сіті

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