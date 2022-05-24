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Зінченко – про допомогу Україні: «Не знаю, чи буду корисний з автоматом в руках»

Захисник «Манчестер Сіті» вважає, що може сприяти перемозі на альтернативному фронті
Футбол Збірна України
20:45
Зінченко – про допомогу Україні: «Не знаю, чи буду корисний з автоматом в руках»
Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів про своє сприяння перемозі України у війні проти рф.

На це питання дуже добре відповів Андрій Шевченко. Я тримав автомат в руках 1-2 рази. Я не знаю, чи буду я корисним для своєї країни з автоматом в руках, але я відчуваю, що моя місія – це говорити разом зі своєю аудиторією, яку я маю в інстаграмі.

Я повинен говорити усьому світові, показувати та висвітлювати все, що відбувається в Україні. Я дуже пишаюся, що я – українець. Коли я тримаю прапор України в руках чи вкриваю ним свою спину – це незабутні емоції. Це те, що потрібно робити кожному українцю, який прославляє нашу країну в кожному куточку світу.

Раніше Зінченко з прапором України відсвяткував перемогу в АПЛ.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті війна

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