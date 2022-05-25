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Зінченко: «З Шотландією буде один з матчів мого життя»

Півзахисник збірної України розповів про очікування перед зустріччю відбору на ЧС-2022
Футбол Збірна України
25 травня 21:59
Зінченко: «З Шотландією буде один з матчів мого життя»
Олександр Зінченко / Фото - УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко в ефірі «Сніданку з 1+1» поділився очікуваннями від півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Настрій бойовий. Не думаю, що повинні бути питання до мотивації. Для мене це буде один із матчів мого життя. Кожен з нас буде битися та віддавати себе не на 100%, а на всі 200%.

раніше Зінченко прибув в розташування збірної України.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Зінченко збірна Шотландії (футбол)

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