Маліновський: «Вважаю, що чемпіонство Зінченко – не останнє»
Зінченко: «З Шотландією буде один з матчів мого життя»
Півзахисник збірної України розповів про очікування перед зустріччю відбору на ЧС-2022
25 травня 21:59
Олександр Зінченко / Фото - УАФ
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко в ефірі «Сніданку з 1+1» поділився очікуваннями від півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.
Настрій бойовий. Не думаю, що повинні бути питання до мотивації. Для мене це буде один із матчів мого життя. Кожен з нас буде битися та віддавати себе не на 100%, а на всі 200%.
раніше Зінченко прибув в розташування збірної України.
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