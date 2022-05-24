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Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»

Захисник «Манчестер Сіті» вважає, що про події в його рідній країні потрібно кричати
Футбол Збірна України
21:38
Зінченко: «Зараз про війну в Україні все затихає й затихає. Мені це не дуже подобається»
Олександр Зінченко / Фото - УАФ

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в ефірі «Сніданку з 1+1» поділився думками про три місяці війни в Україні.

Вже йде третій місяць з того дня, коли Росія повномасштабно вдерлася в нашу країну. А все почалося ще у 2014 році. На початку люди говорили про це дуже багато, я чув майже всюди про війну, про те, що відбувається в нашій країні.

Але якось з часом це все трохи затихає та затихає. Це не дуже мені подобається. Про це треба говорити, про це треба кричати, весь світ повинен знати правду.

Чи в безпеці мої рідні? Так. Вони у безпеці, але ти ніколи не знаєш, що може трапитися.

Зінченко також заявив про свою невпевненість в тому, що він може захищати країну з автоматом у руках.

Сергій Стаднюк
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Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті війна

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