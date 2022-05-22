Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Прометей - Хімік

Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну

Таким чином захисник «Манчестер Сіті» бажає підтримати своїх співвітчизників
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
23:03
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Олександр Зінченко / Фото - Манчестер Сіті

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко після перемоги в чемпіонаті Англії розповів про бажання привезти трофей АПЛ в Україну. Слова гравця передає Sky Sports.

Це незабутні емоції для мене, для кожного українця. Вони зараз потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці варті цього.

Підтримка команди означає для мене все. Готовий померти за цих людей, за цю підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене у цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду. 

Насправді, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось усе, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього.

Раніше Зінченко з українським прапором відсвяткував перемогу в АПЛ.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Зінченко Манчестер Сіті Астон Вілла

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:20
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:14
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Футбол Українські легіонери
22:03
Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби
Українці в останньому турі АПЛ: Зінченко - чемпіон, останній матч Ярмоленко, Миколенко врятувався від ганьби
Футбол Українські легіонери
20:30
Божевільна розв'язка сезону в АПЛ: «золотий» асист Зінченко, інтрига до останніх секунд
Божевільна розв'язка сезону в АПЛ: «золотий» асист Зінченко, інтрига до останніх секунд
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:58
Гвардіола: «Буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Раніше так міг лише «Юнайтед» Фергюсона»
Гвардіола: «Буде чудово стати чемпіонами в чотирьох з п’яти сезонів. Раніше так міг лише «Юнайтед» Фергюсона»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
12:25

Новини: Футбол

Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Салах розділив з Соном «Золоту бутсу» АПЛ, але одноосібно став кращим асистентом
Англійська Прем'єр-ліга
23:28
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Англійська Прем'єр-ліга
23:03
Стало відомо, хто залишає іспанську Прімеру за підсумками сезону
Стало відомо, хто залишає іспанську Прімеру за підсумками сезону
Прімера
22:53
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
«Дякую за чотири роки! Чекаю нового виклику ». Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом»
Англійська Прем'єр-ліга
22:38
Ібрагімович брутально закурив сигару під час святкування чемпіонства «Мілана» прямо на полі. Відео
Ібрагімович брутально закурив сигару під час святкування чемпіонства «Мілана» прямо на полі. Відео
Серія А
22:33
Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Гвардіола роздягнувся догола в роздягальні «Ман Сіті» під час святкування чемпіонства. Відео
Англійська Прем'єр-ліга
22:20
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Англійська Прем'єр-ліга
22:14
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Найбільш незабутній момент сезону в АПЛ: Зінченко з трофеєм, що оповитий українським прапором
Українські легіонери
22:03
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
До Шотландії готовий. Маліновський прибув до розташування збірної України
Збірна України
21:51
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Усику не віддадуть. В WBC розповіли про долю титулу, якщо Ф’юрі все ж не збрехав
Бокс Професійний бокс
15 травня 20:15
Всі новини