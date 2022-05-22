Один із вирішальних моментів чемпіонства! Як Зінченко асистував Родрі
Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну
Таким чином захисник «Манчестер Сіті» бажає підтримати своїх співвітчизників
Олександр Зінченко / Фото - Манчестер Сіті
Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко після перемоги в чемпіонаті Англії розповів про бажання привезти трофей АПЛ в Україну. Слова гравця передає Sky Sports.
Це незабутні емоції для мене, для кожного українця. Вони зараз потерпають через російську агресію в моїй країні. Я дуже пишаюсь тим, що я українець. Хотів би одного разу привезти цей титул в Україну, тому що українці варті цього.
Підтримка команди означає для мене все. Готовий померти за цих людей, за цю підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене у цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду.
Насправді, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось усе, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього.
Раніше Зінченко з українським прапором відсвяткував перемогу в АПЛ.
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