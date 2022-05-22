Зінченко зізнався, що хоче привезти титул АПЛ в Україну

Олександр Зінченко / Фото - Манчестер Сіті

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко після перемоги в чемпіонаті Англії розповів про бажання привезти трофей АПЛ в Україну. Слова гравця передає Sky Sports.

Підтримка команди означає для мене все. Готовий померти за цих людей, за цю підтримку. Дуже ціную те, що вони зробили для мене у цей період, який був найважчим у моєму житті. Я ніколи цього не забуду.

Насправді, спочатку я навіть не дуже багато думав про футбол через те, що відбувається в моїй країні. Але завдяки підтримці, яку я отримав в цей час, ми це зробили. Ось усе, що я можу сказати. Сподіваюсь, що ми продовжимо так само. Цей надзвичайний клуб заслуговує всього.