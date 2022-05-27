Клуб, який вийшов в АПЛ, цікавиться Ярмоленко
Зірка «Вест Хема» – Ярмоленку: «Було приємно з тобою грати»
Хавбек збірної Англії побажав удачі своєму екс-одноклубникові<br> <br> <br>
15:45
Ярмоленко та Райс / Фото - whufc.comПівзахисник «Вест Хема» Деклан Райс в Instagram попрощався з українським вінгером Андрієм Ярмоленко, контракт якого з лондонським клубом підійшов до кінця.
«Було приємно познайомитися і грати з тобою. Всього найкращого в майбутньому».
Контракт Ярмоленко з «Вест Хемом» завершується 30 червня, гравець збірної України стане вільним агентом. «Вест Хем» вже офіційно оголосив про відхід Андрея.
Раніше стало відомо, що Ярмоленко може опинитися у «Фулхемі».