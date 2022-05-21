Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»
Змінник Шевченко заявив, що не покине «Дженоа», незважаючи на виліт до Серії Б
Блессін очолив клуб після недовгого керівництва українця, але не поліпшив становище
Александер Блессін / Фото - Дженоа
Головний тренер «Дженоа» Александер Блессін висловився з приводу вильоту команди в Серію Б. Слова фахівця передає Sky Sport Italia.
Нам відомо, що Серія Б – дуже непростий чемпіонат. Не можу нічого обіцяти. Так само, як і не обіцяв, коли тільки приїхав. Однак можу запевнити, що мій штаб і я віддамо все, щоб повернутися в Серію А.
Я хочу уточнити, що я ніколи не думав йти, я готовий до довгострокового проекту. Дві речі, які дають мені сили розпочати все спочатку: вболівальники, які завжди були поруч, і продовження проекту.
Буде непросто, абсолютно. Нам протистоятиме більше захисних команд, нам доведеться покращити володіння м’ячем, і для цього нам необхідна якість, але водночас нам знадобиться агресія та глибина.
Нагадаємо, Блессін очолив «Дженоа» в січні після неоднозначної відставки Андрія Шевченка. Нового тренеру не вдалося врятувати команду від вильоту.
Коментарі 0