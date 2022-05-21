Змінник Шевченко заявив, що не покине «Дженоа», незважаючи на виліт до Серії Б

Александер Блессін / Фото - Дженоа

Головний тренер «Дженоа» Александер Блессін висловився з приводу вильоту команди в Серію Б. Слова фахівця передає Sky Sport Italia.

Я хочу уточнити, що я ніколи не думав йти, я готовий до довгострокового проекту. Дві речі, які дають мені сили розпочати все спочатку: вболівальники, які завжди були поруч, і продовження проекту.

Буде непросто, абсолютно. Нам протистоятиме більше захисних команд, нам доведеться покращити володіння м’ячем, і для цього нам необхідна якість, але водночас нам знадобиться агресія та глибина.