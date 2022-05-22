Італійський клуб Ковтуна підтримав українця і не став виставляти йому заміну на бруси
Тренер українського гімнаста Іллі Ковтуна Ірина Надюк в Facebook розповіла, що італійський клуб підтримав гімнаста, який вирішив не виступати з росіянином.
«Сьогодні наш італійський клуб пройшов дуже важливий та складний старт без нас (без Іллі Ковтуна та його особистого тренера Ірини Надюк)!!! Ми мали бути з ними та боротися разом за нашу перемогу, проте, ми мусили відмовитися від змагань... через війну та її наслідки... Ми приняли гідне рішення та наш італійський клуб нас із зрозумінням підтримав ділом!!!Нагадаємо, Ковтун відмовився виступати в «Фіналі шести» Серії А, Оскільки там братимуть участь російські атлети.
Тренера сьогодні вийшли на помост у чорних футболках в знак жалоби та в знак поваги до нашого болю!!!
Гімнасти сьогодні були в білих футболках в знак свободи, незалежності та волі українському народу, в знак миру на Україні!!!
А на брусах (на даний момент на найкращому приладі у Іллі) наші італійці не поставили нам заміну своїм гімнастом й ніхто не вийшов виконувати комбінацію замість Іллі!!! "Пусто, це тому що ми з тобою!!!" - ось яке повідомлення під фото отримала я!!!
Є справжні люди!!! Є щирі люди!!! Це наша італійська родина!!! Вони в нас неймовірні та найкращі!!!».