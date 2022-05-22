Італійський клуб Ковтуна підтримав українця і не став виставляти йому заміну на бруси

Тренер українського гімнаста Іллі Ковтуна Ірина Надюк в Facebook розповіла, що італійський клуб підтримав гімнаста, який вирішив не виступати з росіянином.



Тренера сьогодні вийшли на помост у чорних футболках в знак жалоби та в знак поваги до нашого болю!!!

Гімнасти сьогодні були в білих футболках в знак свободи, незалежності та волі українському народу, в знак миру на Україні!!!

А на брусах (на даний момент на найкращому приладі у Іллі) наші італійці не поставили нам заміну своїм гімнастом й ніхто не вийшов виконувати комбінацію замість Іллі!!! "Пусто, це тому що ми з тобою!!!" - ось яке повідомлення під фото отримала я!!!

Є справжні люди!!! Є щирі люди!!! Це наша італійська родина!!! Вони в нас неймовірні та найкращі!!!».