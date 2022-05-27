Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:50
Mobil 1 The Grid
11:40
Пляжний волейбол. King of the Court. Гамбург

«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова

93 дні рашисти бомбардують українські міста
Спортивна гімнастика
10:59
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
Фото: Getty Images

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв в своєму Instagram висловився щодо чергового обстрілу Харкова рашистськими військами:

5-місячне немовля загинуло в результаті обстрілів Харкова. Клоунський російський мир.

Нагадаємо, що FIG дискваліфікувала росіянина, який підтримує вторгнення рф.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олег Верняєв війна обстріл

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»
Калініна: «Будинок моїх батьків був трохи пошкоджений, будинок дядька – повністю зруйнований»
Теніс WTA
11:40
1
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Ексклюзив
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Волейбол
25 травня 17:47
Уродженка рф через підтримку України у війні не може повернутися до росії
Уродженка рф через підтримку України у війні не може повернутися до росії
Теніс WTA
25 травня 12:35
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
Теніс WTA
25 травня 11:17
Володимир Кличко: «росія має зрозуміти, що ця безглузда війна катапультує її на 50 років назад»
Володимир Кличко: «росія має зрозуміти, що ця безглузда війна катапультує її на 50 років назад»
Бокс Професійний бокс
25 травня 09:01
Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь
Чемпіон світу загинув в боях за Маріуполь
Кікбоксинг
24 травня 22:44

Новини: Спортивна гімнастика

«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
10:59
Італійський клуб Ковтуна підтримав українця і не став виставляти йому заміну на бруси
Італійський клуб Ковтуна підтримав українця і не став виставляти йому заміну на бруси
22 травня 11:58
Український гімнаст Ковтун відмовився виступати в італійській Серії А, бо звідти не відсторонили росіян
Український гімнаст Ковтун відмовився виступати в італійській Серії А, бо звідти не відсторонили росіян
20 травня 18:27
Дискваліфіковано російського гімнаста, який підтримує війну
Дискваліфіковано російського гімнаста, який підтримує війну
18 травня 09:58
Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»
Подкопаєва: «Прекрасна, мирна країна, яка була на шляху до світлого майбутнього, тепер розривається російськими ракетами»
12 травня 19:58
15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
15-річна сенсація світової гімнастики: «Розуміння того, що я представляю свою рідну Україну допомогло»
12 травня 18:13
«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі
«Остуджені голови». Олімпійський чемпіон-2020 Нікіта Нагорний очолив ходу юнармії на параді перемоги на червоній площі
09 травня 13:10
«Нарешті з георгіївської стрічкою і без «слава бандері». Член збірної України - про майбутнє 9 травня
«Нарешті з георгіївської стрічкою і без «слава бандері». Член збірної України - про майбутнє 9 травня
06 травня 21:40
«Щоб у себе там вони так зали рятували!» Верняєв показав розбомблений орками спортивний комплекс в Харкові
«Щоб у себе там вони так зали рятували!» Верняєв показав розбомблений орками спортивний комплекс в Харкові
03 травня 18:34
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
2
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
1
Всі новини