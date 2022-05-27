«Щоб у себе там вони так зали рятували!» Верняєв показав розбомблений орками спортивний комплекс в Харкові
«Російський мир». Верняєв відреагував на смерть 5-місячного немовля після обстрілів Харкова
93 дні рашисти бомбардують українські міста
10:59
Фото: Getty Images
Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв в своєму Instagram висловився щодо чергового обстрілу Харкова рашистськими військами:
5-місячне немовля загинуло в результаті обстрілів Харкова. Клоунський російський мир.
Нагадаємо, що FIG дискваліфікувала росіянина, який підтримує вторгнення рф.