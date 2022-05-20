Український гімнаст Ковтун відмовився виступати в італійській Серії А, бо звідти не відсторонили росіян

Клуб розуміє рішення призера чемпіонатів світу і Європи

Бронзовий призер чемпіонату світу і чемпіонату Європи у багатоборстві 18-річний Ілля Ковтун відмовився виступати в «Фіналі шести» Серії А. Про це повідомив клуб українця.

Фіналіст Олімпійських ігор і Федерація гімнастики України проінформували команду, що Ковтун не буде змагатися на турнірі, де братимуть участь російські атлети.

Незважаючи на рекомендації МОК, в чемпіонаті Італії прийняли рішення не відсторонювати представників країни-агресора.

Клуб українця з розумінням і повагою поставився до цього рішення, а також заявив, що не буде заміняти його в складі команди.

Доречно буде згадати, що легендарний чеський хокеїст виступає за відсторонення російських гравців з НХЛ.