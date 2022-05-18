Дискваліфіковано російського гімнаста, який підтримує війну

«Z-шник» з етапу Кубку світу посидить рік без змагань

Дисциплінарна комісія Фонду етики гімнастики ухвалила рішення щодо дискваліфікації російського гімнаста Івана Куляка і зобов’язала спортсмена повернути призові з етапу Кубку світу в Досі.



Куляк на подіум в Катарі на місці, де мав знаходитися заборонений прапор, повісив «Z» – один с символів російського вторгнення на територію України. За порушення правил FIG Іван на рік залишився без міжнародних змагань, втратив бронзову нагороду та повинен повернути зароблені 500 швейцарський франків.

Нагадаємо, що після скандалі в Досі Куляк взяв участь у провоєнному мітингу з чужим олімпійським золотом.