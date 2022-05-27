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Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»

Лариса Заспа розповіла про діяльність НОК під час війни
Гандбол
20:44
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Лариса Заспа / фото - SportArena

Бронзова призерка Олімпіади в Афінах з гандболу, а нині член Комісії атлетів НОК України Лариса Заспа в інтерв’ю розповіла про роботу організації та зокрема Сергія Бубки на міжнародній арени в цей складний для України час.

«В перші дні війни, завдяки роботі Сергія Бубки були введені санкції до спортсменів росії та білорусі. Створено фонд солідарності для підтримки олімпійської спільноти та спортивного руху України, завдяки його роботі нас приймає весь світ на тренувальні збори. Нашим атлетам є де тренуватися – це дуже важливо. Світова спортивна спільнота надсилає гуманітарну допомогу українцям.

Зараз вже йде розмова про відновлення спортивної інфраструктури України за допомогою МОК. В перші дні були перераховані кошти на ЗСУ. НОК сьогодні разом з Міністерством молоді та спорту роблять все для того, щоб спортсмени мали змогу тренуватися і виступати на змаганнях. Життя триває.

В регіонах, до речі, проходять заходи для діточок-переселенців, міні-змагання, спортсмени долучаються до заходів. Спорт для діточок – це ланцюжок з мирним життям, який нам так потрібен».

Раніше Сергій Бубка заявив, що вторгнення армії рф в Україну 24 лютого стало шоком для всього світу.

Джерело: sportarena.com
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Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
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