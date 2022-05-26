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Стали відомі результати жеребкування Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів сезону-2021/22

«Барселона» в четвертий раз поспіль зіграє у вирішальних матчах турніру<br>
Гандбол
13:27
Стали відомі результати жеребкування Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів сезону-2021/22
Ліга чемпионів / Фото - EHF
Напередодні у Відні (Австрія) відбулjся жеребкування Фіналу чотирьох чоловічої Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Про це повідомляє прес-служба EHF.

Переможець торішнього розіграшу турніру іспанська «Барселона» зустрінеться з німецьким «Кілем», а польський «Віве Кельце» перевірить на міцність угорський «Веспрем».
Ліга чемпіонів. фінал чотирьох

«Кіль» (Німеччина) – «Барселона» (Іспанія)

«Веспрем» (Угорщина) – «Віве Кельце» (Польща)
Матчі Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів відбудуться 18-19 червня в Кельні (Німеччина).

Фаворитом Фіналу чотирьох називають «Барселону», яка пробилася у вирішальну стадію турніру в четвертий раз поспіль. 

Напередодні Апеляційний суд Європейської федерації гандболу залишив в силі рішення про відсторонення російських команд через війну в Україні.
Володимир Кириченко
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Теги

Веспрем Ліга чемпіонів (гандбол) Кіль Віве Кельце Барселона (гандбол)

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Новини: Гандбол

Стали відомі результати жеребкування Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів сезону-2021/22
Стали відомі результати жеребкування Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів сезону-2021/22
13:27
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