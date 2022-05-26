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Стали відомі результати жеребкування Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів сезону-2021/22
«Барселона» в четвертий раз поспіль зіграє у вирішальних матчах турніру<br>
13:27
Ліга чемпионів / Фото - EHFНапередодні у Відні (Австрія) відбулjся жеребкування Фіналу чотирьох чоловічої Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Про це повідомляє прес-служба EHF.
Переможець торішнього розіграшу турніру іспанська «Барселона» зустрінеться з німецьким «Кілем», а польський «Віве Кельце» перевірить на міцність угорський «Веспрем».
Ліга чемпіонів. фінал чотирьох
«Кіль» (Німеччина) – «Барселона» (Іспанія)
«Веспрем» (Угорщина) – «Віве Кельце» (Польща)
Матчі Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів відбудуться 18-19 червня в Кельні (Німеччина).
Фаворитом Фіналу чотирьох називають «Барселону», яка пробилася у вирішальну стадію турніру в четвертий раз поспіль.
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