«Сент-Луїс» відігрався з 0:3 і скоротив відставання в серії з «Колорадо»
«Едмонтон» вибив «Калгарі», «Кароліна» за крок від півфіналу Кубка Стенлі
«Харрікейнс» виграли третій матч у «Рейнджерс»
Фото: Getty Images
НХЛ. Плей-офф. Другий раунд
«Кароліна» – «Рейнджерс» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Рахунок у серії – 3:2
Шайби:
1:0 Трочок (Дж.Стаал) 13
1:1 Зібанежад (Фокс, Панарін) 18
2:1 Терявяйнен (Деанджело, Джарвіс) 30
3:1 Свечніков (Пєши, Нечас) 54
Воротарі: Раанта – Шестеркін.
«Калгарі» – «Едмонтон» 4:5 ОТ (1:0, 3:4, 0:0, 0:1) Рахунок у серії – 1:4
Шайби:
1:0 Манджіпані (Баклунд, Колман) 11
2:0 Баклунд (Колман, Стоун) 26
2:1 Нерс (Хайман, Драйзайтль) 28
2:2 Пулюярві (Хайман) 30
2:3 Хайман (Драйзайтль, Нюджент-Хопкінс) 36
3:3 Годро (Шилінгтон) 36
4:3 Йєрнкрук (Задоров) 36
4:4 Бушар (Кіт, Драйзайтль) 37
4:5 Макдевід (Драйзайтль) 66
Воротарі: Маркстрем – Майк Сміт.
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