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«Едмонтон» вибив «Калгарі», «Кароліна» за крок від півфіналу Кубка Стенлі

«Харрікейнс» виграли третій матч у «Рейнджерс»
Хокей НХЛ
09:17
«Едмонтон» вибив «Калгарі», «Кароліна» за крок від півфіналу Кубка Стенлі
Фото: Getty Images

НХЛ. Плей-офф. Другий раунд

«Кароліна» – «Рейнджерс» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Рахунок у серії – 3:2

Шайби:

1:0 Трочок (Дж.Стаал) 13

1:1 Зібанежад (Фокс, Панарін) 18

2:1 Терявяйнен (Деанджело, Джарвіс) 30

3:1 Свечніков (Пєши, Нечас) 54

Воротарі: Раанта – Шестеркін.

«Калгарі» – «Едмонтон» 4:5 ОТ (1:0, 3:4, 0:0, 0:1) Рахунок у серії – 1:4

Шайби:

1:0 Манджіпані (Баклунд, Колман) 11

2:0 Баклунд (Колман, Стоун) 26

2:1 Нерс (Хайман, Драйзайтль) 28

2:2 Пулюярві (Хайман) 30

2:3 Хайман (Драйзайтль, Нюджент-Хопкінс) 36

3:3 Годро (Шилінгтон) 36

4:3 Йєрнкрук (Задоров) 36

4:4 Бушар (Кіт, Драйзайтль) 37

4:5 Макдевід (Драйзайтль) 66

Воротарі: Маркстрем – Майк Сміт.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Кароліна Харрікейнс Едмонтон Ойлерс

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