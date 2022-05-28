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Фінляндія обіграла США і стала першим фіналістом чемпіонату світу

«Суомі» зіграють у вирішальному матчі домашнього турніру
Хокей Чемпіонат світу
16:58
Фінляндія обіграла США і стала першим фіналістом чемпіонату світу
Фото: IIHF

Чемпіонат світу. Півфінал: 

Фінляндія - США 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

0:1 - Шмідт (Пік, Тайнан) - 1:04,

1:1 - Хейсканен (Песонен, Арміа) - 16:53,

2:1 - Маннінен (Лехтонен, Хартікайнен - бол.) - 24:11,

2:2 - Фаррелл (Майерс, Джонс) - 26:52,

3:2 - Ватанен (Песонен, Хейсканен) - 29:40,

4:2 - Арміа (Хейсканен, Ватанен) - 45:03,

4:3 - Годетт (Болді, Тайнан) - 57:09 (ПВ),

Воротарі: Олкінуора - Суеймен.

Збірна Фінляндії обіграла команду США та вийшла у фінал домашнього чемпіонату світу. Американці забили першими, але згодом двічі пропустили.

"Зірково-смугасті" змогли відігратися, але знову пропустили. А на початку третього періоду фіни довели перевагу до двох голів.

Американці встигли скоротити відставання до мінімуму, але не змогли врятуватися.

Тепер вони зіграють за бронзу, а Фінляндія у фіналі чекає на переможця іншої півфінальної пари Чехія – Канада.

Олександр Сукманський
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Теги

збірна Фінляндії (хокей) збірна США (хокей) чемпіонат світу з хокею-2022

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