Фінляндія обіграла США і стала першим фіналістом чемпіонату світу
Чемпіонат світу. Півфінал:
Фінляндія - США 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
0:1 - Шмідт (Пік, Тайнан) - 1:04,
1:1 - Хейсканен (Песонен, Арміа) - 16:53,
2:1 - Маннінен (Лехтонен, Хартікайнен - бол.) - 24:11,
2:2 - Фаррелл (Майерс, Джонс) - 26:52,
3:2 - Ватанен (Песонен, Хейсканен) - 29:40,
4:2 - Арміа (Хейсканен, Ватанен) - 45:03,
4:3 - Годетт (Болді, Тайнан) - 57:09 (ПВ),
Воротарі: Олкінуора - Суеймен.
Збірна Фінляндії обіграла команду США та вийшла у фінал домашнього чемпіонату світу. Американці забили першими, але згодом двічі пропустили.
"Зірково-смугасті" змогли відігратися, але знову пропустили. А на початку третього періоду фіни довели перевагу до двох голів.
Американці встигли скоротити відставання до мінімуму, але не змогли врятуватися.
Тепер вони зіграють за бронзу, а Фінляндія у фіналі чекає на переможця іншої півфінальної пари Чехія – Канада.
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