Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:50
Золото Юкона
11:10
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

«Калгарі» відігрався з 0:3, та все одно поступився «Едмонтону», «Рейнджерс» зрівняли рахунок в серії з «Кароліною»

«Ойлерс» в одній перемозі від виходу в наступний раунд
Хокей НХЛ
08:31
«Калгарі» відігрався з 0:3, та все одно поступився «Едмонтону», «Рейнджерс» зрівняли рахунок в серії з «Кароліною»
Фото: Getty Images

НХЛ. Плей-оф. 2-й раунд

«Рейнджерс» – «Кароліна» 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Рахунок у серії – 2:2

Шайби:

1:0 Ватрано (Фокс, Копп) 14

2:0 Фокс (Копп, Ліндгрен) 16

3:0 Зібанежад (Ватрано, Ліндгрен) 37

3:1 Терявяйнен (Ахо) 47

4:1 Копп (Строум) 52

Воротарі: Шестеркін – Раанта.

«Едмонтон» – «Калгарі» 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) Рахунок у серії – 3:1

Шайби:

1:0 Нюджент-Хопкінс () 2

2:0 Хайман (Драйзайтль, Макдевід) 10

3:0 Кейн (Сісі, Драйзайтль) 19

3:1 Ліндхольм (Тоффолі, Хеніфін) 30

3:2 Баклунд (Танев) 30

3:3 Андерссон () 31

4:3 Нюджент-Хопкінс (Ямамото, Беррі) 57

5:3 Кейн (Драйзайтль, Макдевід) 60

Воротарі: Майк Сміт – Маркстрем.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Результати (НХЛ) Кубок Стенлі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»
«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»
Хокей НХЛ
20 травня 07:54
«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»
«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»
Хокей НХЛ
18 травня 08:15
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
Хокей НХЛ
16 травня 08:54
«Сент-Луїс» вийшов до другого раунду Кубка Стенлі, «Тампа» перевела серію з «Торонто» в сьомий матч
«Сент-Луїс» вийшов до другого раунду Кубка Стенлі, «Тампа» перевела серію з «Торонто» в сьомий матч
Хокей НХЛ
13 травня 08:30
«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»
«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»
Хокей НХЛ
12 травня 08:51
«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
Хокей НХЛ
04 травня 09:24

Новини: Хокей

«Калгарі» відігрався з 0:3, та все одно поступився «Едмонтону», «Рейнджерс» зрівняли рахунок в серії з «Кароліною»
«Калгарі» відігрався з 0:3, та все одно поступився «Едмонтону», «Рейнджерс» зрівняли рахунок в серії з «Кароліною»
НХЛ
08:31
На ЧС-2022 Канада розгромила Францію, Чехія поступилася Фінляндії
На ЧС-2022 Канада розгромила Францію, Чехія поступилася Фінляндії
Чемпіонат світу
24 травня 23:10
Данія після перемоги над Канадою була розгромлена Словаччиною і залишилася за бортом 1/4 фіналу ЧС
Данія після перемоги над Канадою була розгромлена Словаччиною і залишилася за бортом 1/4 фіналу ЧС
Чемпіонат світу
24 травня 19:45
Швейцарія завершила груповий етап чемпіонату світу без поразок, Швеція мінімально переграла Латвію
Швейцарія завершила груповий етап чемпіонату світу без поразок, Швеція мінімально переграла Латвію
Чемпіонат світу
24 травня 17:06
«Тампа» обіграла «Флориду» і вийшла в фінал Сходу, «Колорадо» забрав матч у «Сент-Луїса»
«Тампа» обіграла «Флориду» і вийшла в фінал Сходу, «Колорадо» забрав матч у «Сент-Луїса»
НХЛ
24 травня 07:44
Данія на ЧС-2022 сенсаційно обіграла Канаду, Чехія вирвала перемогу у США
Данія на ЧС-2022 сенсаційно обіграла Канаду, Чехія вирвала перемогу у США
Чемпіонат світу
23 травня 23:20
«Тампа» розгромила «Флоріду» і наблизилася до виходу в півфінал Кубка Стенлі
«Тампа» розгромила «Флоріду» і наблизилася до виходу в півфінал Кубка Стенлі
НХЛ
23 травня 07:55
Швеція розгромила Норвегію, Швейцарія відігралася з 0:2 в матчі з Францією
Швеція розгромила Норвегію, Швейцарія відігралася з 0:2 в матчі з Францією
Чемпіонат світу
23 травня 07:39
Казахстан нав’язав боротьбу, але все ж поступився Німеччині, Латвія відігралася з 1:3 з Великою Британією
Казахстан нав’язав боротьбу, але все ж поступився Німеччині, Латвія відігралася з 1:3 з Великою Британією
Чемпіонат світу
22 травня 19:59
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини