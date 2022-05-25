«Тампа» обіграла «Флориду» і вийшла в фінал Сходу, «Колорадо» забрав матч у «Сент-Луїса»
«Калгарі» відігрався з 0:3, та все одно поступився «Едмонтону», «Рейнджерс» зрівняли рахунок в серії з «Кароліною»
«Ойлерс» в одній перемозі від виходу в наступний раунд
Фото: Getty Images
НХЛ. Плей-оф. 2-й раунд
«Рейнджерс» – «Кароліна» 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Рахунок у серії – 2:2
Шайби:
1:0 Ватрано (Фокс, Копп) 14
2:0 Фокс (Копп, Ліндгрен) 16
3:0 Зібанежад (Ватрано, Ліндгрен) 37
3:1 Терявяйнен (Ахо) 47
4:1 Копп (Строум) 52
Воротарі: Шестеркін – Раанта.
«Едмонтон» – «Калгарі» 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) Рахунок у серії – 3:1
Шайби:
1:0 Нюджент-Хопкінс () 2
2:0 Хайман (Драйзайтль, Макдевід) 10
3:0 Кейн (Сісі, Драйзайтль) 19
3:1 Ліндхольм (Тоффолі, Хеніфін) 30
3:2 Баклунд (Танев) 30
3:3 Андерссон () 31
4:3 Нюджент-Хопкінс (Ямамото, Беррі) 57
5:3 Кейн (Драйзайтль, Макдевід) 60
Воротарі: Майк Сміт – Маркстрем.
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