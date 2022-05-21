«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
«Кароліна» обіграла «Рейнджерс» у другому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубка Стенлі
«Едмонтон» зрівняв рахунок в протистоянні з «Калгарі»
«Кароліна» – «Рейнджерс» / Фото - blueshirtbanterКубок Стенлі. 1 / 4 фіналу
«Кароліна» – «Рейнджерс» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), рахунок в серії 2:0
1: 0 Сміт (Ахо, Теравайнен), 35:54 ГМ
2: 0 Ахо, 59:58
Dоротарі: Раанта – Шестеркін
«Калгарі» – «Едмонтон» 3:5 (2:1, 1:2, 0:2), рахунок в серії 1:1
1: 0 Стоун (Годро, Ткачак), 3:02
2: 0 Річі (Гудбрансон, Льюїс), 6:02
2: 1 Кіт (Макдевід, Драйзайтль), 13:38
3: 1 Тоффолі (Ліндхольм, Годро), 22:04 ГБ
3: 2 Макдевід (Кіт, Драйзайтль), 23:05
3: 3 Бушар (Кіт, Кейн), 35:03 ГБ
3: 4 Хаймен (Ньюджент-Хопкінс), 50:14 ГМ
3: 5 Драйзайтль (Сміт), 52:36
Воротарі: Маркстрем – Сміт
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