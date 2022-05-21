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«Кароліна» обіграла «Рейнджерс» у другому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубка Стенлі

«Едмонтон» зрівняв рахунок в протистоянні з «Калгарі»
Хокей НХЛ
09:24
«Кароліна» обіграла «Рейнджерс» у другому матчі чвертьфінальної серії плей-офф Кубка Стенлі
«Кароліна» – «Рейнджерс» / Фото - blueshirtbanter
Кубок Стенлі. 1 / 4 фіналу

«Кароліна» – «Рейнджерс» 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), рахунок в серії 2:0

1: 0 Сміт (Ахо, Теравайнен), 35:54 ГМ

2: 0 Ахо, 59:58

Dоротарі: Раанта – Шестеркін


«Калгарі» – «Едмонтон» 3:5 (2:1, 1:2, 0:2), рахунок в серії 1:1

1: 0 Стоун (Годро, Ткачак), 3:02

2: 0 Річі (Гудбрансон, Льюїс), 6:02

2: 1 Кіт (Макдевід, Драйзайтль), 13:38

3: 1 Тоффолі (Ліндхольм, Годро), 22:04 ГБ

3: 2 Макдевід (Кіт, Драйзайтль), 23:05

3: 3 Бушар (Кіт, Кейн), 35:03 ГБ

3: 4 Хаймен (Ньюджент-Хопкінс), 50:14 ГМ

3: 5 Драйзайтль (Сміт), 52:36

Воротарі: Маркстрем – Сміт

Володимир Кириченко
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Кароліна Харрікейнс Нью-Йорк Рейнджерс Калгарі Флеймс Едмонтон Ойлерс

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