Казахстан нав’язав боротьбу, але все ж поступився Німеччині, Латвія відігралася з 1:3 з Великою Британією
Чемпіонат світу.
Група A
Казахстан – Німеччина 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
Шайби:
1:0 Старченко 02:57
1:1 Мюллер (Бітнер, Каракун) 04:38
2:1 Петухов (Гурков, Даніяр) 15:46
2:2 Фодерл (Сайдер) 16:10
2:3 Фішбах (Вагнер, Сайдер)18:33
2:4 Райкель (Гаванке, Нюбельс) 25:52
3:4 Аколзін (Старченко, Даніяр)39:29
4:4 Михайліс (Сагадєєв) 40:38
4:5 Елхіз (Віссманн, Біттнер) 47:08
Воротарі: Шутов – Страхльмейер
Група B
Велика Британія – Латвія 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)
Шайби:
1:0 Перліні (Майєрс, Нільсон) 05:24
2:0 Нільсон (Хук, Джонс) 12:16
2:1 Батна (Єлісєєв) 24:17
3:1 Хук (Коннор, Батч ) 26:24
3:2 Якш (Букартш, Дзіркалс) 34:34
3:3 Букартш (Дзіркалс) 51:49
3:4 Дзірінш (Дзіркалс, Кукште) 53:11
Воротарі: Боунс – Мерзлікінс (Силовс)
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