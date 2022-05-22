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Казахстан нав’язав боротьбу, але все ж поступився Німеччині, Латвія відігралася з 1:3 з Великою Британією

Британці та казахи поки йдуть без перемог
Хокей Чемпіонат світу IIHF
19:59
Казахстан нав’язав боротьбу, але все ж поступився Німеччині, Латвія відігралася з 1:3 з Великою Британією
Фото: IIHF

Чемпіонат світу.

Група A

Казахстан – Німеччина 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Шайби:

1:0 Старченко 02:57

1:1 Мюллер (Бітнер, Каракун) 04:38

2:1 Петухов (Гурков, Даніяр) 15:46

2:2 Фодерл (Сайдер) 16:10

2:3 Фішбах (Вагнер, Сайдер)18:33

2:4 Райкель (Гаванке, Нюбельс) 25:52

3:4 Аколзін (Старченко, Даніяр)39:29

4:4 Михайліс (Сагадєєв) 40:38

4:5 Елхіз (Віссманн, Біттнер) 47:08

Воротарі: Шутов – Страхльмейер

Група B

Велика Британія – Латвія 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Шайби:

1:0 Перліні (Майєрс, Нільсон) 05:24

2:0 Нільсон (Хук, Джонс) 12:16

2:1 Батна (Єлісєєв) 24:17

3:1 Хук (Коннор, Батч ) 26:24

3:2 Якш (Букартш, Дзіркалс) 34:34

3:3 Букартш (Дзіркалс) 51:49

3:4 Дзірінш (Дзіркалс, Кукште) 53:11

Воротарі: Боунс – Мерзлікінс (Силовс)

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна Німеччини (хокей) збірна Великобританії (хокей) збірна Латвії (хокей) збірна Казахстану (хокей)

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