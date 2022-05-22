«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»
«Колорадо» виграло третій матч в серії з «Сент-Луїсом»
Перемога дозволила «Евеланш» повести в рахунку
НХЛ. Плей-офф
«Сент-Луїс» – «Колорадо» 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Рахунок в серії: 1-2
Шайби:
1:0 Парайко (О`Райллі), 3:55;
1:1 О`Коннор (Менсон, Хелм), 10:57;
1:2 Кадрі (Макар, Рантанен), 33:38;
1:3 Лехконен (Кадрі), 37:15;
2:3 О`Райллі (Ледді, Бучневич), 39:30;
2:4 Ландеског (Маккіннон, Рантанен), 57:52;
2:5 Лехконен (Нічушкін), 59:02.
Воротарі: Хусс (Біннінгтон) - Кемпер.
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