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«Колорадо» виграло третій матч в серії з «Сент-Луїсом»

Перемога дозволила «Евеланш» повести в рахунку
Хокей НХЛ
08:52
«Колорадо» виграло третій матч в серії з «Сент-Луїсом»

НХЛ. Плей-офф

«Сент-Луїс» – «Колорадо» 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Рахунок в серії: 1-2

Шайби:

1:0 Парайко (О`Райллі), 3:55;

1:1 О`Коннор (Менсон, Хелм), 10:57;

1:2 Кадрі (Макар, Рантанен), 33:38;

1:3 Лехконен (Кадрі), 37:15;

2:3 О`Райллі (Ледді, Бучневич), 39:30;

2:4 Ландеског (Маккіннон, Рантанен), 57:52;

2:5 Лехконен (Нічушкін), 59:02.

Воротарі: Хусс (Біннінгтон) - Кемпер.


Карен Агабекян
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Колорадо Евеланш Сент-Луїс Блюз

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