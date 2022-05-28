«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
«Колорадо» виграв серію у «Сент-Луїса» і вийшов у фінал Заходу вперше з 2002 року
«Евеланш» вирішили не доводити долю протистояння до вирішального матчу
«Сент-Луїс» – «Колорадо» / Фото - timesunion.comНХЛ. Кубок Стенлі. Півфінал Західної конференції. шостий матч
«Сент-Луїс» – «Колорадо» 2:3 (1:0, 1:1, 0:2), рахунок в серії 2:4
1:0 Фолк (Міккола, Томас), 20
1:1 Комфер (Бураковскі, Менсон), 26
2:1 Кайру (Шенн), 30
2:2 Комфер (Тейвс, Байрем), 51
2:3 Хелм (Джонсон, О'Коннор), 60
Воротарі: Хусс – Кюмпер
«Евеланш» вийшли у фінал Західної конференції вперше з 2002 року і в 9-й раз в історії.
У фіналі Заходу «Колорадо» чекає протистояння з «Едмонтоном».
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