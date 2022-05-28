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«Колорадо» виграв серію у «Сент-Луїса» і вийшов у фінал Заходу вперше з 2002 року

«Евеланш» вирішили не доводити долю протистояння до вирішального матчу
Хокей НХЛ
07:51
«Колорадо» виграв серію у «Сент-Луїса» і вийшов у фінал Заходу вперше з 2002 року
«Сент-Луїс» – «Колорадо» / Фото - timesunion.com
НХЛ. Кубок Стенлі. Півфінал Західної конференції. шостий матч

«Сент-Луїс» – «Колорадо» 2:3 (1:0, 1:1, 0:2), рахунок в серії 2:4

1:0 Фолк (Міккола, Томас), 20

1:1 Комфер (Бураковскі, Менсон), 26

2:1 Кайру (Шенн), 30

2:2 Комфер (Тейвс, Байрем), 51

2:3 Хелм (Джонсон, О'Коннор), 60

Воротарі: Хусс – Кюмпер


«Евеланш» вийшли у фінал Західної конференції вперше з 2002 року і в 9-й раз в історії.

У фіналі Заходу «Колорадо» чекає протистояння з «Едмонтоном».

Володимир Кириченко
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Колорадо Евеланш Сент-Луїс Блюз

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