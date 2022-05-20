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Легендарний «Домінатор» зустрівся з молодими українськими хокеїстами і підтримав вступ України до ЄС

Домінік Гашек також виступає за відсторонення росіян з НХЛ
Хокей
18:08
Легендарний «Домінатор» зустрівся з молодими українськими хокеїстами і підтримав вступ України до ЄС

Дворазовий володар Кубку Стенлі, олімпійський чемпіон-1998 легендарний чеський воротар Домінік Гашек також відомий як «Домінатор» зустрівся з молодими українськими хокеїстами, які через російське вторгнення були вимушені виїхати до Праги.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Гашек поспілкувався з юними гравцями, розповів їм про свій шлях до успіху в хокеї, дав потримати золоту медаль Нагано-1998, подарував фото з автографом.

Окрім цієї психологічної підтримки Гашек також виступає за вступ України до ЄС і за повне відсторонення російських спортсменів від усіх змагань, включно з НХЛ.

Нагадаємо, почесний президент IIHF небажаний гість на чемпіонаті світу через свою дружбу з росіянами і дивну позицію з приводу війни в Україні.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Хокей

Легендарний «Домінатор» зустрівся з молодими українськими хокеїстами і підтримав вступ України до ЄС
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