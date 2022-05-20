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На чемпіонаті світу Канада виграла четвертий матч підряд, Чехія закинула Латвії 5 шайб за період

Результати матчів групового етапу планетарної першості
Хокей Чемпіонат світу IIHF
08:35
На чемпіонаті світу Канада виграла четвертий матч підряд, Чехія закинула Латвії 5 шайб за період
Фото: IIHF

Чемпіонат світу. Група A

Канада – Казахстан 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Шайби:

0:1 Петухов (Гурков, Асетов) 3

1:1 Козенс (Грейвс, Руа) 4

1:2 Шестаков (Акользін, Панюков) 13

2:2 Батерсон (Джонсон, Грейвс) 15

3:2 Лаурі (Джонсон, Андерсон) 18

4:2 Сіверсон (Грегор) 33

4:3 Савіцкій (Міхайліс, Орехов) 48

5:3 Козенс (Батерсон, Сіверсон) 52

6:3 Козенс (Дюбуа, Сіверсон) 60

Воротарі: Томпсон – Шутов.

Чемпіонат світу. Група B

Чехія – «Латвія» 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)

Шайби:

1:0 Г. Зогорна (Гертл, Скленичка) 5

2:0 Червенка (Крейчі, Пастрняк) 5

3:0 Шпачек (Флек) 7

4:0 Гертл (Г. Зогорна, Блюмель) 17

5:0 Пастрняк (Крейчі, Червенка) 19

5:1 Кулда (Букартс, Джеріньш) 42

Воротарі: Веймелка – Шилов (Мерзлікін).

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна Чехії (хокей) збірна Латвії (хокей) збірна Канади (хокей) збірна Казахстану (хокей)

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