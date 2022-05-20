На чемпіонаті світу Канада виграла четвертий матч підряд, Чехія закинула Латвії 5 шайб за період
Чемпіонат світу. Група A
Канада – Казахстан 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)
Шайби:
0:1 Петухов (Гурков, Асетов) 3
1:1 Козенс (Грейвс, Руа) 4
1:2 Шестаков (Акользін, Панюков) 13
2:2 Батерсон (Джонсон, Грейвс) 15
3:2 Лаурі (Джонсон, Андерсон) 18
4:2 Сіверсон (Грегор) 33
4:3 Савіцкій (Міхайліс, Орехов) 48
5:3 Козенс (Батерсон, Сіверсон) 52
6:3 Козенс (Дюбуа, Сіверсон) 60
Воротарі: Томпсон – Шутов.
Чемпіонат світу. Група B
Чехія – «Латвія» 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)
Шайби:
1:0 Г. Зогорна (Гертл, Скленичка) 5
2:0 Червенка (Крейчі, Пастрняк) 5
3:0 Шпачек (Флек) 7
4:0 Гертл (Г. Зогорна, Блюмель) 17
5:0 Пастрняк (Крейчі, Червенка) 19
5:1 Кулда (Букартс, Джеріньш) 42
Воротарі: Веймелка – Шилов (Мерзлікін).
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