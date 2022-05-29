«Едмонтон» вибив «Калгарі», «Кароліна» за крок від півфіналу Кубка Стенлі
«Нью-Йорк Рейнджерс» обіграв «Кароліну» і перевів серію в сьомий матч
Останнього півфіналіста Кубка Стенлі команди визначать в ніч з 30 на 31 травня
«Нью-Йорк Рейнджер» обіграв «Кароліну Харрікейнз» у шостому матчі другого раунду плей-офф Кубка Стенлі - 5:2.
Таким чином, рахунок в серії став 3:3.
Вирішальний поєдинок протистояння відбудеться в ніч з 30 на 31 травня на арені «Кароліни». Початок - о 03:00.
У півфіналі Кубка Стенлі переможець даної серії зіграє проти «Тампи-Бей Лайтінг».
Відеоогляд шостого матчу серії:
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