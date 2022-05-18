Почесного президента IIHF не допустять на чемпіонат світу в Фінляндію через любов до росії

Раніше Фазель отримав посаду в КХЛ

Колишній президент IIHF Рене Фазель перебуває під розслідуванням Ради з етики після того, як він отримав консультаційну посаду в КХЛ та неприйнятно висловився щодо війни в Україні:



Війна не зможе зменшити мою любов до росіян. Я їх люблю. Те, що зараз відбувається, не має нічого спільного зі спортом.

Також Фазель не підтримав рішення відсторони російські команди від змагань.

Виконавчий директор Асоціації хокею Фінляндії Матті Нурмінен заявив, що хоч Рене, як почесний президент IIHF, і отримав запрошення на чемпіонат світу, але про приїзд на змагання треба серйозно подумати. Нурмінена цитує insidethegames.biz:

Російська війна – дуже сумна подія, і вона має багато негативних наслідків. Як для хокею, так і для інших видів спорту. І, безумовно, для Фазеля. Він отримав запрошення на чемпіонат світу в Фінляндію як почесний голова IIHF. Я знаю, що за лаштунками йому люб’язно сказали, що йому варто серйозно подумати, чи варто приїжджати.

Нагадаємо, що Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади.