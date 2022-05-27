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росія і білорусь відсторонені від участі в ЧС з хокею 2023

Чемпіонат світу візьмуть Фінляндія і Латвія
Хокей Чемпіонат світу
16:00
росія і білорусь відсторонені від участі в ЧС з хокею 2023

Збірні росії та білорусі пропустять чемпіонат світу з хокею 2023 року. Конгрес IIHF також затвердив нових господарів ЧС в особі Фінляндії і Латвії.

Раніше право проведення турніру отримав санкт-петербург, але в цьому році IIHF відкликала його. Варто відзначити, що у росії відібрали право на проведення МЧС-2023.

Місця і терміни проведення чотирьох наступних чемпіонатів світу з хокею. 

2023 рік: Тампере (Фінляндія) і Рига (Латвія), 12-28 травня.

2024 рік: Прага і Острава (Чехія), 10-26 травня.

2025 рік: Стокгольм (Швеція) і Хернінг (Данія), 9 -25 травня.

2026 рік: Цюріх і Фрібур (Швейцарія), 15-31 травня.

Рене Тер Велде
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Новини: Хокей

росія і білорусь відсторонені від участі в ЧС з хокею 2023
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