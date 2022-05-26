«Тампа» обіграла «Флориду» і вийшла в фінал Сходу, «Колорадо» забрав матч у «Сент-Луїса»
«Сент-Луїс» відігрався з 0:3 і скоротив відставання в серії з «Колорадо»
«Блюз» вдалося виграти в додатковий час
НХЛ. Плей-офф. чвертьфінал
«Колорадо» – «Сент-Луїс» 4:5 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 0:1) Рахунок в серії: 3-2
Шайби:
1:0 Маккіннон (Лехконен, Байрем) - 3:51
2:0 Маккіннон (Рантанен, Макар) - 18:23 ГБ
3:0 Ландеског (Тейвз, Маккіннон) - 24:02
3:1 Тарасенко (Ледді, Шенн) - 34:42
3:2 Томас (Бучневич, Ледді) - 49:57
3:3 Фолк (Торопченко, Ледді) - 55:14
4:3 Маккіннон (Байрем) - 57:14
4:4 Томас (Тарасенко, Бучневич) - 59:04
4:5 Бозак (Ледді) - 63:38
Воротарі: Кемпер - Хусс.
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