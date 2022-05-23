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«Тампа» розгромила «Флоріду» і наблизилася до виходу в півфінал Кубка Стенлі

«Рейнджерс скоротили відставання від «Кароліни», «Едмонтон» вийшов вперед в дуелі з «Калгарі»
Хокей НХЛ
07:55
«Тампа» розгромила «Флоріду» і наблизилася до виходу в півфінал Кубка Стенлі
«Тампа-Бей» – «Флорида» / Фото - NHL
Кубок Стенлі. Плей-офф. 1/4 фіналу. Третій матч

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Кароліна Харрікейнз» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), рахунок в серії 1:2

1:0 Зібанежад (Панарін, Фокс), 11:54, ГБ

2:0 Крайдер (Зібанежад, Троуба), 25:55

2:1 Нідеррайтер (Стаал), 28:18

3:1 Мотт, 58:37, ПВ

Воротарі: Шестеркін – Раанта


«Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флоріда Пантерз» 5:1 (1:1, 2:0, 2:0), рахунок в серії 3:0

1:0 Перрі (Макдона, Кучеров), 13:21, ГБ

1:1 Райнхарт (Юбердо, Барков), 16:07, ГБ

2:1 Чернак (Колтон, Палат), 22:54

3:1 Стемкос (Кучер, Хедман), 30:23

4:1 Кучеров (Пол), 56:06, ПВ

5:1 Стемкос (Кучер, Сергачов), 57:51, ПВ

Воротарі: Василевський – Бобровський


«Едмонтон» – «Калгарі» 4:1 (0:0, 4:0, 0:1), рахунок в серії 2:1

1:0 Хайман (Макдевід, Драйзайтль), 22

2:0 Кейн (Драйзайтль), 27

3:0 Кейн (Драйзайтль, Макдевід), 28

4:0 Кейн (Драйзайтль, Макдевід), 34

4:1 Шілінгтон (Дюбе, Йернкрук), 56

воротарі: Майк Сміт, Коскінен – Маркстрем, Владарж 
 
Володимир Кириченко
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Теги

Тампа-Бей Лайтнінг Едмонтон Ойлерс Калгарі Флеймс Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерс Кароліна Харрікейнс

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