«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»
«Тампа» розгромила «Флоріду» і наблизилася до виходу в півфінал Кубка Стенлі
«Рейнджерс скоротили відставання від «Кароліни», «Едмонтон» вийшов вперед в дуелі з «Калгарі»
«Тампа-Бей» – «Флорида» / Фото - NHLКубок Стенлі. Плей-офф. 1/4 фіналу. Третій матч
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Кароліна Харрікейнз» 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), рахунок в серії 1:2
1:0 Зібанежад (Панарін, Фокс), 11:54, ГБ
2:0 Крайдер (Зібанежад, Троуба), 25:55
2:1 Нідеррайтер (Стаал), 28:18
3:1 Мотт, 58:37, ПВ
Воротарі: Шестеркін – Раанта
«Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флоріда Пантерз» 5:1 (1:1, 2:0, 2:0), рахунок в серії 3:0
1:0 Перрі (Макдона, Кучеров), 13:21, ГБ
1:1 Райнхарт (Юбердо, Барков), 16:07, ГБ
2:1 Чернак (Колтон, Палат), 22:54
3:1 Стемкос (Кучер, Хедман), 30:23
4:1 Кучеров (Пол), 56:06, ПВ
5:1 Стемкос (Кучер, Сергачов), 57:51, ПВ
Воротарі: Василевський – Бобровський
«Едмонтон» – «Калгарі» 4:1 (0:0, 4:0, 0:1), рахунок в серії 2:1
1:0 Хайман (Макдевід, Драйзайтль), 22
2:0 Кейн (Драйзайтль), 27
3:0 Кейн (Драйзайтль, Макдевід), 28
4:0 Кейн (Драйзайтль, Макдевід), 34
4:1 Шілінгтон (Дюбе, Йернкрук), 56
воротарі: Майк Сміт, Коскінен – Маркстрем, Владарж
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