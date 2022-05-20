«Калгарі» в матчі з 15 голами обіграв «Едмонтон» і повів в серії, «Кароліна» дотиснула «Рейнджерс»
«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»
Результати та огляди чвертьфіналів Кубку Стенлі
Фото: Getty Images
НХЛ. Кубок Стенлі. 2-й раунд
«Флорида» – «Тампа-Бей» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Рахунок у серії – 0:2
Шайби:
0:1 Перрі (Хедман, Стемкос) 13
1:1 Луостарінен (Жиру, Форслінг) 39
1:2 Колтон (Палат, Кучеров) 60
Воротарі: Бобровський – Ан. Василевський.
«Колорадо» – «Сент-Луїс» 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Рахунок у серії – 1:1
Шайби:
0:1 Кайру (Бучневіч, О′Райллі) 26
0:2 Перон (Тарасенко, Бучневіч) 40
1:2 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен) 42
1:3 Перон () 51
1:4 Саад (Фолк, Шенн) 59
Воротарі: Кюмпер – Біннінгтон.
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