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«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»

Результати та огляди чвертьфіналів Кубку Стенлі
Хокей НХЛ
07:54
«Тампа» виграла другий матч у «Флориди», «Сент-Луїс» зрівняв рахунок у серії з «Колорадо»
Фото: Getty Images

НХЛ. Кубок Стенлі. 2-й раунд

«Флорида» – «Тампа-Бей» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Рахунок у серії – 0:2

Шайби:

0:1 Перрі (Хедман, Стемкос) 13

1:1 Луостарінен (Жиру, Форслінг) 39

1:2 Колтон (Палат, Кучеров) 60

Воротарі: Бобровський – Ан. Василевський.

«Колорадо» – «Сент-Луїс» 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Рахунок у серії – 1:1

Шайби:

0:1 Кайру (Бучневіч, О′Райллі) 26

0:2 Перон (Тарасенко, Бучневіч) 40

1:2 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен) 42

1:3 Перон () 51

1:4 Саад (Фолк, Шенн) 59

Воротарі: Кюмпер – Біннінгтон.

Олег Шумейко-молодший
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Результати (НХЛ) Кубок Стенлі

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