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«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»
Стартував другий раунд Кубка Стенлі
НХЛ. Кубок Стенлі. 2-й раунд
«Флорида» – «Тампа-Бей» 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Рахунок у серії – 0:1
Шайби:
1:0 Дюклер (Монтур, Юбердо) 15
1:1 Перрі (Кучеров) 37
1:2 Бельмар (Марун, Перрі) 44
1:3 Кучеров (Стемкос, Хедман) 56
1:4 Колтон (Сергачов, Пол) 58
Воротарі: Бобровський – Ан. Василевський.
«Колорадо» – «Сент-Луїс» 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Рахунок у серії – 1:0
Шайби:
0:1 О′Райллі (Шенн) 7
1:1 Нічушкін (Рантанен, Маккіннон) 24
2:1 Жирар (Ландескуг, Менсон) 32
2:2 Кайру (Фолк) 57
3:2 Менсон (Кадрі, Ландескуг) 69
Воротарі: Кюмпер – Біннінгтон.
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