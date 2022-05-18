Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
матч-центр
Вчора 0
Зараз 0
Сьогодні 0
Завтра 0
Розгорнути Згорнути
немає важливих матчів
немає важливих матчів
немає важливих матчів
немає важливих матчів
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
07:40
Волейбол. Суперкубок України-Епіцентр. Чоловіки. Фінал

«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»

Стартував другий раунд Кубка Стенлі
Хокей НХЛ
08:15
«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»

НХЛ. Кубок Стенлі. 2-й раунд

«Флорида» – «Тампа-Бей» 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Рахунок у серії – 0:1

Шайби:

1:0 Дюклер (Монтур, Юбердо) 15

1:1 Перрі (Кучеров) 37

1:2 Бельмар (Марун, Перрі) 44

1:3 Кучеров (Стемкос, Хедман) 56

1:4 Колтон (Сергачов, Пол) 58

Воротарі: Бобровський – Ан. Василевський.

«Колорадо» – «Сент-Луїс» 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Рахунок у серії – 1:0

Шайби:

0:1 О′Райллі (Шенн) 7

1:1 Нічушкін (Рантанен, Маккіннон) 24

2:1 Жирар (Ландескуг, Менсон) 32

2:2 Кайру (Фолк) 57

3:2 Менсон (Кадрі, Ландескуг) 69

Воротарі: Кюмпер – Біннінгтон.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Результати (НХЛ)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
Хокей НХЛ
16 травня 08:54
«Сент-Луїс» вийшов до другого раунду Кубка Стенлі, «Тампа» перевела серію з «Торонто» в сьомий матч
«Сент-Луїс» вийшов до другого раунду Кубка Стенлі, «Тампа» перевела серію з «Торонто» в сьомий матч
Хокей НХЛ
13 травня 08:30
«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»
«Флорида» вийшла вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі з «Вашингтоном», «Калгарі засмутив «Даллас»
Хокей НХЛ
12 травня 08:51
«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
«Піттсбург» в овертаймі дотиснув «Рейнджерс» і вийшов вперед в серії плей-офф НХЛ
Хокей НХЛ
04 травня 09:24
«Монреаль» знищив «Флоріду», «Сент-Луїс» і «Вегас» влаштували перестрілку
«Монреаль» знищив «Флоріду», «Сент-Луїс» і «Вегас» влаштували перестрілку
Хокей НХЛ
30 квітня 09:30
«Бостон» розгромив «Баффало», «Флоріда» «всуху» обіграла «Оттаву»
«Бостон» розгромив «Баффало», «Флоріда» «всуху» обіграла «Оттаву»
Хокей НХЛ
29 квітня 10:01

Новини: Хокей

«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»
«Тампа» вийшла вперед в серії з «Флоридою», «Колорадо» в овертаймі дотиснув «Сент-Луїс»
НХЛ
08:15
Швейцарія вирвала перемогу у Казахстану, Швеція не залишила шансів Великобританії
Швейцарія вирвала перемогу у Казахстану, Швеція не залишила шансів Великобританії
Чемпіонат світу
17 травня 23:15
На чемпіонаті світу Чехія сенсаційно програла Австрії, Данія виграла у Італії
На чемпіонаті світу Чехія сенсаційно програла Австрії, Данія виграла у Італії
Чемпіонат світу
17 травня 19:48
На чемпіонаті світу Фінляндія впевнено обіграла США, Франція поступилася Німеччині
На чемпіонаті світу Фінляндія впевнено обіграла США, Франція поступилася Німеччині
Чемпіонат світу
17 травня 08:19
Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину
Канада на чемпіонаті світу розгромила Словаччину
Чемпіонат світу
16 травня 19:54
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
«Рейнджерс» вибили «Пітсбург», «Калгарі» вийшов в наступний раунд
НХЛ
16 травня 08:54
Швеція і Швейцарія продовжують переможну ходу на старті ЧС-2022
Швеція і Швейцарія продовжують переможну ходу на старті ЧС-2022
Чемпіонат світу
15 травня 23:43
Американці програвали 0: 2, але змогли перемогти Австрію, Франція також виграла на характері
Американці програвали 0: 2, але змогли перемогти Австрію, Франція також виграла на характері
Чемпіонат світу
15 травня 19:37
Канада очолила групу А, а Норвегія дотиснула Велику Британію
Канада очолила групу А, а Норвегія дотиснула Велику Британію
Чемпіонат світу
15 травня 16:18
Всі новини

Популярні новини

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Карате
11 травня 09:58
8
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
1
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково»
Футбол Збірна України
12 травня 16:49
Всі новини