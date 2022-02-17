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У небі над Києвом підняли величезний прапор СК Сокіл

Масштабна акція від киян
Хокей Суперліга
16 лютого 20:11
У небі над Києвом підняли величезний прапор СК Сокіл
Восьмідясітеметровий прапор Сокола / фото - прес-служба клубу

15 лютого в небі над Києвом всі жителі і гості столиці могли спостерігати унікальне явище - в центрі міста в небо піднявся величезний прапор київського СК «Сокіл», який виступає в хокейній Суперлізі України.

Восьмідясітеметровий прапор київського клубу політав над головними визначними пам'ятками Києва - НСК «Олімпійський», Батьківщина Мати і арка Дружби народів.

СК «Сокіл» став першим спортивним клубом в нашій країні, який підняв свій прапор на висоту близько 100 метрів. Настільки масштабною акцією кияни закликають відвідувати хокейні матчі і вболівати за команду в хокейній Суперлізі України.  

Також варто відзначити, що команда представила нову резервну форму.

Нагадаємо, СК «Сокіл» взяв реванш у «Білого Барса» за домашню поразку в попередньому матчі.

Михайло Рибак
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СК Сокіл

Коментарі 1

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17 лютого 2022р. 18:12
Не ''Восьмидяситеметровый'', а ''ВосьмидЕсЯтИметровый''. )))
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