У небі над Києвом підняли величезний прапор СК Сокіл

Масштабна акція від киян

Восьмідясітеметровий прапор Сокола / фото - прес-служба клубу

15 лютого в небі над Києвом всі жителі і гості столиці могли спостерігати унікальне явище - в центрі міста в небо піднявся величезний прапор київського СК «Сокіл», який виступає в хокейній Суперлізі України.

Восьмідясітеметровий прапор київського клубу політав над головними визначними пам'ятками Києва - НСК «Олімпійський», Батьківщина Мати і арка Дружби народів.



СК «Сокіл» став першим спортивним клубом в нашій країні, який підняв свій прапор на висоту близько 100 метрів. Настільки масштабною акцією кияни закликають відвідувати хокейні матчі і вболівати за команду в хокейній Суперлізі України.

Також варто відзначити, що команда представила нову резервну форму.

Нагадаємо, СК «Сокіл» взяв реванш у «Білого Барса» за домашню поразку в попередньому матчі.