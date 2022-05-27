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Виконавчий директор ХЛЧ: «Сподіваюся, що ми знову побачимо сильний« Донбас »в нашому турнірі»

Мартіну Бауманну дуже сподобався дебют України в головному клубному турнірі Європи
Хокей Ліга чемпіонів
15:56
Виконавчий директор ХЛЧ: «Сподіваюся, що ми знову побачимо сильний« Донбас »в нашому турнірі»

Виконавчий директор Хокейної Ліги Чемпіонів Мартін Бауманн після жеребкування групового турніру майбутнього сезону в коментарі українському волонтеру на чемпіонаті світу в Фінляндії Микиті Жданову поділився враженнями від дебюту ХК «Донбас» в минулому сезоні ХЛЧ:

«Зрозуміло, що в наступному сезоні Хокейної Ліги Чемпіонів ми не побачимо українську команду. Мені дуже шкода, що так склалося. 

Адже те, що в минулому сезоні зробив хокейний клуб «Донбас» було неймовірно. Мене вразив їхній виступ і те, як вони все організували на своїх домашніх матчах. 

До останнього дня ми вірили і чекали, що вони зможуть зіграти і в цьому році. Але, коли стало ясно, що цього не буде, ми вирішили віддати wild card іншій команді.

Але я сподіваюся, що в майбутньому український хокей повернеться в ХЛЧ і знову зіграє, це було б чудово. 

Сподіваюся, що ми знову побачимо сильний «Донбас» в нашому турнірі. Зі свого боку ми дуже цінуємо нашу дружбу з ХК «Донбас».

Також читайте на сайті Міжнародної федерації хокею (IIHF) інтерв'ю з менеджером ХК «Маріуполь» Микитою Ждановим «З Маріуполя в Тампере».

 

Микита Жданов спеціально для XSPORT.ua з Фінляндії

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