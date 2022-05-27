Виконавчий директор ХЛЧ: «Сподіваюся, що ми знову побачимо сильний« Донбас »в нашому турнірі»

Виконавчий директор Хокейної Ліги Чемпіонів Мартін Бауманн після жеребкування групового турніру майбутнього сезону в коментарі українському волонтеру на чемпіонаті світу в Фінляндії Микиті Жданову поділився враженнями від дебюту ХК «Донбас» в минулому сезоні ХЛЧ:

Адже те, що в минулому сезоні зробив хокейний клуб «Донбас» було неймовірно. Мене вразив їхній виступ і те, як вони все організували на своїх домашніх матчах.

До останнього дня ми вірили і чекали, що вони зможуть зіграти і в цьому році. Але, коли стало ясно, що цього не буде, ми вирішили віддати wild card іншій команді.

Але я сподіваюся, що в майбутньому український хокей повернеться в ХЛЧ і знову зіграє, це було б чудово.

Сподіваюся, що ми знову побачимо сильний «Донбас» в нашому турнірі. Зі свого боку ми дуже цінуємо нашу дружбу з ХК «Донбас».