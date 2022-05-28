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Збірна Канади вийшла в фінал чемпіонату світу

Команда Чехії не виходила у фінал ЧС з 2010 року
Хокей Чемпіонат світу IIHF
21:05
Збірна Канади вийшла в фінал чемпіонату світу

Чемпіонат світу. півфінал: 

Канада - Чехія - 6: 1 (1: 1, 3: 0, 2: 0)

0: 1 - 8 Крейчі (Червенка, Гронек)

1: 1 - 20 Козенс (Дюбуа)

2: 1 - 28 Лаурі (Джонсон, Шабо)

3: 1 - 29 Джонсон (Мерсер)

4: 1 - 31 Барзел (Козенс, Батерсон)

5: 1 - 44 Сіллінджер (Андерсон)

6: 1 - 53 Козенс (Батерсон, Уайтклауд)

Збірна Канади в фіналі чемпіонату світу зіграє з командою Фінляндії. 

Рене Тер Велде
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