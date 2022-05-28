росія і білорусь відсторонені від участі в ЧС з хокею 2023
Збірна Канади вийшла в фінал чемпіонату світу
Команда Чехії не виходила у фінал ЧС з 2010 року
21:05
Чемпіонат світу. півфінал:
Канада - Чехія - 6: 1 (1: 1, 3: 0, 2: 0)
0: 1 - 8 Крейчі (Червенка, Гронек)
1: 1 - 20 Козенс (Дюбуа)
2: 1 - 28 Лаурі (Джонсон, Шабо)
3: 1 - 29 Джонсон (Мерсер)
4: 1 - 31 Барзел (Козенс, Батерсон)
5: 1 - 44 Сіллінджер (Андерсон)
6: 1 - 53 Козенс (Батерсон, Уайтклауд)
Збірна Канади в фіналі чемпіонату світу зіграє з командою Фінляндії.
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