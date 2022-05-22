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Стронгмен. Етап кубку Європи. Кропивницький

У України три медалі в перший день Кубку Європи в Малазі

Антон Шугаєв знову завоював золоту нагороду
Дзюдо
12:45
У України три медалі в перший день Кубку Європи в Малазі

Збірна України завоювала золото та дві бронзи на юніорському Кубку Європи в іспанській Малазі.

Антон Шугаєв виграв золоту медаль у ваговій категорії до 73 кг, перемігши в Китаї суперника з Німеччини. В квітні українець виграв Кубок Європи в Познані.

Бронзові нагороди виграли Назар Вісков (до 60 кг) та Владислав Казіміров (до 73 кг).

Нагадаємо, раніше українець Богдан Ядов став чемпіоном Європи.

Карен Агабекян
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