У України три медалі в перший день Кубку Європи в Малазі

Антон Шугаєв знову завоював золоту нагороду

Збірна України завоювала золото та дві бронзи на юніорському Кубку Європи в іспанській Малазі.

Антон Шугаєв виграв золоту медаль у ваговій категорії до 73 кг, перемігши в Китаї суперника з Німеччини. В квітні українець виграв Кубок Європи в Познані.

Бронзові нагороди виграли Назар Вісков (до 60 кг) та Владислав Казіміров (до 73 кг).

Нагадаємо, раніше українець Богдан Ядов став чемпіоном Європи.