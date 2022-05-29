Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи в командному куміте

Українці всуху виграли у бельгійців

На чемпіонаті Європи в турецькому Газіантепі чоловіча збірна України виграла бронзу в командному куміте.



У бронзовому фіналі українцям протистояла Бельгія. У першій сутичці перемогу святкував Андрій Торошанко (8:1), у другій Станіслав Горуна (5:2), а в третій виграв Різван Талібов (3:0). Загальний рахунок матчу за третє місце склав 3: 0.

У командному куміте українські чоловіки виграли вже четверту бронзову медаль. Раніше українці були третіми у 2017, 2018 і 2021 роках.

На що проходить в Туреччині чемпіонаті Європи у України раніше були ще три подіуму – золотий у Анжеліки Терлюги, бронзові у аніти Серегиной і Різвана Талібова.