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Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи в командному куміте

Українці всуху виграли у бельгійців
Карате
11:45
Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи в командному куміте

На чемпіонаті Європи в турецькому Газіантепі чоловіча збірна України виграла бронзу в командному куміте.

У бронзовому фіналі українцям протистояла Бельгія. У першій сутичці перемогу святкував Андрій Торошанко (8:1), у другій Станіслав Горуна (5:2), а в третій виграв Різван Талібов (3:0). Загальний рахунок матчу за третє місце склав 3: 0.

У командному куміте українські чоловіки виграли вже четверту бронзову медаль. Раніше українці були третіми у 2017, 2018 і 2021 роках.

На що проходить в Туреччині чемпіонаті Європи у України раніше були ще три подіуму – золотий у Анжеліки Терлюги, бронзові у аніти Серегиной і Різвана Талібова.

Карен Агабекян
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Різван талібів Станіслав Горуна

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