Горуна порівняв російського дипломата, який подав у відставку, з щуром

Сам каратист зізнався, що ця новина його порадувала

Радник російського постійного представництва при ООН в Женеві Борис Бондарєв заявив про відставку через війну рф проти України. Додавши, що за час дипломатичної служби йому ще «ніколи не було так соромно за свою країну і роботу». Дану новину прокоментував в соцмережах бронзовий призер Олімпіади в Токіо каратист Станіслав Горуна:

Раніше XSPORT.ua опублікував різке висловлювання Горуни після смерті першого Президента України Леоніда Кравчука.



