Терлюга про вихід у фінал ЧЄ-2022: «Зараз на нас дивиться весь світ»
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Серьогіна і Талібов завоювали бронзові медалі континентальної першості
14:14
Анжеліка Терлюга / Фото - Getty ImagesСрібний призер Токіо-2020 з карате українка Анжеліка Терлюга виграла чемпіонат Європи, який проходить в Газіантепе (Туреччина).
У фінальній сутичці Терлюга декласувала олімпійську чемпіонку-2020 болгарку Івет Горанову – 11:3. Представниця України програвала 0:2, але двічі виконала іппон і здобула дострокову перемогу.
Саме Горановій Анжеліка програла у фіналі Олімпіади-2020, Європейських ігор-2019 і двох чемпіонатах світу.
Терлюга вперше перемогла болгарку на великих турнірах. Для Анжеліки це восьма нагорода чемпіонатів Європи (четверта особиста).
Інші українські каратисти Аніта Серьогіна і Різван Талібов завоювали бронзові медалі чемпіонату.
Серьогіна стала третьою у ваговій категорії до 61 кг. У бронзовому фіналі українка впевнено виграла у нідерландки Лінн Снель – 4: 0.
Відзначимо, що для Аніти це десята нагорода континентальної першості (8 з них особисті).
У ваговій категорії 84+ кг Талібов в сутичці за третє місце не залишив шансів словаку Томашу Коші – 6: 1.
Для Різвана це перша особиста медаль на чемпіонатах Європи. У 2018 і 2021 роках він завоював бронзи в командній першості.
Раніше стало відомо, що Україна стане країною-господаркою чемпіонату Європи-2026.
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