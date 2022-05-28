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Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо

Серьогіна і Талібов завоювали бронзові медалі континентальної першості
Карате
14:14
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Анжеліка Терлюга / Фото - Getty Images
Срібний призер Токіо-2020 з карате українка Анжеліка Терлюга виграла чемпіонат Європи, який проходить в Газіантепе (Туреччина).

У фінальній сутичці Терлюга декласувала олімпійську чемпіонку-2020 болгарку Івет Горанову – 11:3. Представниця України програвала 0:2, але двічі виконала іппон і здобула дострокову перемогу.

Саме Горановій Анжеліка програла у фіналі Олімпіади-2020, Європейських ігор-2019 і двох чемпіонатах світу.

Терлюга вперше перемогла болгарку на великих турнірах. Для Анжеліки це восьма нагорода чемпіонатів Європи (четверта особиста).

Інші українські каратисти Аніта Серьогіна і Різван Талібов завоювали бронзові медалі чемпіонату.

Серьогіна стала третьою у ваговій категорії до 61 кг. У бронзовому фіналі українка впевнено виграла у нідерландки Лінн Снель – 4: 0.

Відзначимо, що для Аніти це десята нагорода континентальної першості (8 з них особисті).

У ваговій категорії 84+ кг Талібов в сутичці за третє місце не залишив шансів словаку Томашу Коші – 6: 1.

Для Різвана це перша особиста медаль на чемпіонатах Європи. У 2018 і 2021 роках він завоював бронзи в командній першості.

Раніше стало відомо, що Україна стане країною-господаркою чемпіонату Європи-2026.



Володимир Кириченко
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Теги

Аніта Серегіна Різван талібів Анжеліка Терлюга

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